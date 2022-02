Daniil Medvedev heeft donderdag eenvoudig de kwartfinales van het ATP-toernooi in Acapulco bereikt. De Rus, die bij een eindzege in Mexico de nieuwe nummer één van de wereld is, was in de tweede ronde te sterk voor de Spanjaard Pablo Andújar.

De 26-jarige Medvedev gunde zijn tien jaar oudere opponent slechts drie games in een partij die iets meer dan een uur duurde: 6-1 en 6-2. Andújar kreeg in de eerste set één breakpoint, maar de nummer 68 van de wereld verzilverde dat niet.

In de eerste ronde was Medvedev al een maatje te groot voor de Fransman Benoît Paire (6-3 en 6-4). Voor een plek in de halve finales neemt de Rus het op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka, de nummer 103 van de wereld.

Medvedev heeft nog drie overwinningen nodig om de nummer één van de wereld te worden. De US Open-winnaar van vorig jaar voerde de wereldranglijst nog nooit aan, maar staat wel al maanden op de tweede plek.

Daniil Medvedev kan de nieuwe nummer één van de wereld worden. Foto: Getty Images

Medvedev kan Nadal treffen in Mexico

Mocht Medvedev er niet in slagen om het toernooi van Acapulco te winnen, dan is hij afhankelijk van het eindresultaat van Novak Djokovic in Dubai. De Serviër neemt het daar in de kwartfinales op tegen de Tsjech Jirí Veselý. Djokovic staat sinds februari 2020 onafgebroken op de nummer één-positie.

Hoewel Medvedev titelfavoriet bij het toernooi in Acapulco is, wachten hem mogelijk nog zware duels. Als hij de halve finales bereikt, treft hij mogelijk Rafael Nadal, die in zijn tweederondepartij simpel afrekende met Stefan Kozlov (6-0 en 6-3). De Spanjaard was in januari nog te sterk voor Medvedev in een heroïsche Australian Open-finale.

Ook Stéfanos Tsitsipás zit nog in het toernooi. Hij is een mogelijke tegenstander van Medvedev in de finale. Dat geldt niet voor de als tweede geplaatste Alexander Zverev, want hij werd gediskwalificeerd omdat hij na afloop van een verloren wedstrijd in het dubbelspel zijn racket kapotsloeg op de stoel van de umpire.