Alexander Zverev heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor zijn wangedrag in het Mexicaanse Acapulco. De Duitser werd uit het ATP-toernooi gezet omdat hij na een dubbelpartij uit woede met zijn racket tegen de stoel van de umpire had geslagen.

"Het is moeilijk om in woorden te omschrijven hoeveel spijt ik heb van mijn gedrag", schrijft Zverev op Instagram. "Ik heb persoonlijk mijn excuses aangeboden bij de umpire, omdat mijn woede-uitbarsting richting hem verkeerd en onacceptabel was."

Zverev sloeg meermaals tegen de stoel van de umpire en zelfs zo hard dat zijn racket stuk ging. Hij zou boos zijn geweest over een in zijn ogen verkeerde beslissing van de scheidsrechter.

"Ik ben teleurgesteld in mezelf", vervolgt de nummer drie van de wereldranglijst. "Dit had niet mogen gebeuren en daar zijn geen excuses voor. Ik wil sorry zeggen tegen mijn fans, het toernooi en de sport waar ik van houd."

44 Zverev slaat racket stuk tegen stoel van umpire

ATP onderzoekt mogelijk huiselijk geweld van Zverev

Naast de uitsluiting van het toernooi krijgt Zverev mogelijk een boete of een schorsing. De komende dagen wordt daar waarschijnlijk meer over duidelijk, terwijl de US Open-finalist van 2020 bij zichzelf te rade gaat.

"Ik zal de komende dagen gebruiken om hierover na te denken en over hoe ik dit in de toekomst kan voorkomen. Het spijt me dat ik jullie teleurgesteld heb", schrijft de 24-jarige Zverev.

Het is niet de eerste keer dat Zverev negatief in het nieuws is. Er loopt ook een onderzoek door de ATP naar beschuldigingen van huiselijk geweld tegenover zijn ex-vriendin, de Russin Olga Sharipova.

Het wegvallen van Zverev betekent dat Daniil Medvedev, die iets eerder op de dag zijn openingspartij won, een geduchte concurrent minder heeft in de strijd om de toernooizege. De Rus mag zich hoe dan ook de nieuwe nummer één van de wereld noemen als hij de titel pakt in Acapulco.