Novak Djokovic heeft ook zijn tweede partij sinds zijn terugkeer op de tennisbaan gewonnen. De Serviër was woensdag bij het ATP-toernooi van Dubai met 6-3 en 7-6 (2) te sterk voor de Rus Karen Khachanov en plaatste zich zo voor de kwartfinales.

Djokovic mag daardoor blijven hopen dat hij zijn eerste plaats op de wereldranglijst vasthoudt. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is in een spannende strijd verwikkeld met Daniil Medvedev, die deze week in actie komt in Acapulco en daar woensdag zijn eerste partij won.

Als de Rus het toernooi in Mexico wint, neemt hij sowieso de koppositie van Djokovic over. Bij een minder resultaat van Medvedev hangt het ervan af hoe de huidige nummer één van de wereld in Dubai presteert.

Djokovic wist dat hij bij een nederlaag tegen Khachanov zijn eerste plaats al vroegtijdig zou moeten afstaan, maar ging niet zichtbaar onder die druk gebukt. Hij brak de nummer 26 van de wereld in de vierde game en greep vervolgens eenvoudig de eerste set.

De tweede set verliep aanvankelijk ook volgens plan, totdat Khachanov zich knap terugknokte van een 4-2-achterstand. De voormalig nummer acht van de wereld dwong Djokovic zelfs tot een tiebreak, maar daarin maakte hij maar twee punten.

Djokovic speelt waar hij welkom is

Djokovic was maandag aan het toernooi begonnen met een overwinning in twee sets tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. In de kwartfinales stuit hij op de Tsjech Jirí Veselý, die met 6-2 en 6-4 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut won.

voor de 34-jarige Djokovic is het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten pas zijn eerste toernooi van 2022. De Serviër reisde als titelverdediger weliswaar af naar de Australian Open, maar omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona werd zijn visum ingetrokken.

"Ik heb de toernooien momenteel niet voor het uitkiezen", liet Djokovic eerder deze week weten. "Waar ik welkom ben, speel ik." In Dubai geldt geen vaccinatieplicht voor mensen die het emiraat in willen.