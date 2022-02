Alexander Zverev is woensdag uit het ATP-toernooi van Acapulco gezet. De nummer drie van de wereld misdroeg zich na zijn partij in het dubbelspel, waarin hij samen met de Braziliaan Marcelo Melo in actie kwam.

Na een nederlaag tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliövaara (2-6, 6-4 en 6-10) intimideerde Zverev de umpire. Hij sloeg onder meer een paar keer met zijn racket tegen de stoel van de scheidsrechter.

De organisatie van het Mexicaanse hardcourttoernooi besloot Zverev daarop uit het toernooi te zetten. Het betekent dat de 24-jarige Duitser ook niet meer in het enkelspel mag uitkomen.

Zverev zou boos zijn geweest over een verkeerde beslissing eerder in de partij. Zijn uitbarsting kan tot meer sancties leiden. In 2019 kreeg de Australiër Nick Kyrgios voor vergelijkbaar gedrag een schorsing van zestien weken en een boete van meer dan een ton.

Het is niet de eerste keer dat Zverev negatief in het nieuws is. Er loopt ook een onderzoek door de ATP naar beschuldigingen van huiselijk geweld tegenover zijn ex-vriendin, de Russische Olga Sharipova.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het gedrag van Alexander Zverev.

Zverev had korte nacht gehad in Acapulco

In het enkeltoernooi had Zverev dinsdag in Acapulco juist nog op bijzondere wijze de tweede ronde gehaald. Hij versloeg de Amerikaan Jenson Brooksby pas om 4.55 uur plaatselijke tijd. Niet eerder eindigde een ATP-partij zo laat.

Zverev zou in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Peter Gojowczyk spelen, die nu een vrije doortocht naar de kwartfinales heeft. Hij speelt daarin tegen de Brit Cameron Norrie of de Amerikaan John Isner.

Het wegvallen van Zverev betekent dat Daniil Medvedev, die iets eerder op de dag zijn openingspartij won, een geduchte concurrent minder heeft in de strijd om de toernooizege. De Rus mag zich hoe dan ook de nieuwe nummer één van de wereld noemen als hij de titel pakt in Acapulco.