Daniil Medvedev is woensdag in Acapulco met een zege en zonder setverlies aan zijn jacht op de eerste plek op de wereldranglijst begonnen. Ook Rafael Nadal en Stéfanos Tsitsipás wonnen hun eerste partij op het Mexicaanse hardcourttoernooi.

Medvedev was een maatje te groot voor de Fransman Benoît Paire, die 49e op de wereldranglijst staat. Na ongeveer een uur en drie kwartier stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord.

In de strijd om een kwartfinaleticket staat Medvedev tegenover de Spanjaard Pablo Andújar. Die partij betekent voor de 26-jarige Rus zijn volgende stap richting een mogelijke eerste plek op de ATP-ranglijst.

Als Medvedev het toernooi van Acapulco wint, lost hij Novak Djokovic na ruim twee jaar hoe dan ook af als nummer één van de wereld. Djokovic speelt momenteel in Dubai.

Bij ieder ander resultaat is Medvedev afhankelijk van wat de Serviër in Dubai doet. Djokovic is daar nu pas aan zijn seizoen begonnen, nadat hij na een soap rond zijn ongevaccineerde status was geweigerd op de Australian Open.

Rafael Nadal had weinig moeite om zich voor de tweede ronde te plaatsen. Foto: EPA

Ook Nadal zonder setverlies verder

In navolging van Medvedev bereikte ook Nadal relatief eenvoudig de tweede ronde in Acapulco. De 21-voudig Grand Slam-winnaar en voormalige nummer één van de wereld, die net als Medvedev voor het eerst in actie kwam sinds hun onderlinge Australian Open-finale op 30 januari, ontdeed zich in twee sets van de Amerikaan Denis Kudla: 6-3, 6-2.

Voor Nadal is Kudla's landgenoot Stefan Kozlov zijn volgende tegenstander. Kozlov moest dinsdag halsoverkop een training met Nadal afbreken toen bleek dat hij als lucky loser alsnog mocht meedoen aan het hoofdtoernooi en won vervolgens verrassend van de hoger aangeslagen Marin Cilic.

Ook Tsitsipás, de nummer drie van de plaatsingslijst, overleefde de openingsronde in Acapulco. De Griek ontdeed zich met moeite van de Serviër Laslo Djere: 7-6 (7) en 7-6 (4).