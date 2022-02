Arantxa Rus is er dinsdag niet in geslaagd de derde ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Doha te bereiken. De Nederlandse verloor in de Qatarese hoofdstad van de Tsjechische Tereza Martincová.

De 31-jarige Rus pakte maar zes games en moest in een uur en elf minuten haar meerdere erkennen in Martincová: 6-2 en 6-4. De Zuid-Hollandse verloor vijftien van de eerste zestien punten van de wedstrijd en werd in de hele partij vijf keer gebroken.

In de eerste ronde had Rus nog voor een verrassing gezorgd door de mondiale nummer 25 Veronika Kudermetova te verslaan. Martincová is de nummer 42 van de wereld en Rus bezet de 66e positie op de WTA-ranking.

Rus mocht als zogenoemde 'lucky loser' aan het toernooi in Doha meedoen. Ze strandde in het kwalificatietoernooi, maar mocht door een afmelding toch door naar het hoofdschema. Ze maakte haar debuut in Doha, een WTA 1000-toernooi.

Volgende week doet Rus mee aan het WTA-toernooi in Lyon, om zich vervolgens voor te bereiden op het prestigieuze hardcourttoernooi van Indian Wells. In april staat de ontmoeting met Spanje in de Billie Jean King Cup op het programma.