Alexander Zverev heeft in de nacht van maandag op dinsdag op het ATP-toernooi van Acapulco pas tegen 5.00 uur (lokale tijd) een overwinning kunnen vieren. Zijn zeer laat afgelopen partij tegen de Amerikaan Jenson Brooksby is goed voor een record.

Zverev moest diep gaan op het hardcourttoernooi in Mexico. De nummer drie van de wereld werkte in de tweede set twee matchpoints weg en trok alsnog aan het langste eind: 3-6, 7-6 (10) en 6-2. De partij duurde bijna 3,5 uur.

Omdat de twee eerdere partijen op het volgepakte centercourt ook lang duurden, konden Zverev en Brooksby pas ver na middernacht de baan op. Het kostte John Isner ruim drie uur om Fernando Verdasco te verslaan en de partij tussen lucky loser Stefan Kozlov en Grigor Dimitrov nam bijna 3,5 uur in beslag.

Volgens de ATP eindigde een partij op de tour nog nooit zo laat. Het vorige record stond op naam van Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis, die op de Australian Open van 2008 pas om 4.34 uur klaar waren.

In Acapulco eindigde de slijtageslag tussen Zverev en Brooksby 21 minuten later, om 4.55 uur. De Duitse favoriet beëindigde de partij in de derde set door op zijn eerste matchpoint toe te slaan. Beide spelers kregen een staande ovatie.

Kozlov moet training met Nadal afbreken

Overigens leverde de partij tussen Kozlov en Dimitrov ook een bijzonder verhaal op. Kozlov wist pas op het laatste moment dat hij als lucky loser in actie moest komen en won zeer verrassend met 7-6 (8), 5-7 en 6-3.

Kozlov keek maandag tijdens een trainingspartij tegen Rafael Nadal even op zijn telefoon en zag naar eigen zeggen wel twintig berichten van de toernooidirecteur, met de boodschap dat hij ondanks zijn uitschakeling in de kwalificaties alsnog was toegelaten tot het toernooi.

De 24-jarige Amerikaan ging snel naar de baan en slaagde erin om de hoger aangeslagen Dimitrov ondanks enkele krampaanvallen te verslaan. "Rafa, sorry dat ik vandaag stopte met de training", schreef Kozlov daarna op de lens van de camera.

Mogelijk zorgt ook topfavoriet Daniil Medvedev nog voor een bijzonder moment in Acapulco door de nieuwe nummer één van de wereld te worden. Hij lost Novak Djokovic, die momenteel in Dubai speelt, hoe dan ook af als hij het toernooi wint.