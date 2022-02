Novak Djokovic heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn terugkeer op de tennisbaan. De veelbesproken Serviër vierde zijn rentree maandag met een overwinning in Dubai.

Zijn zege op Lorenzo Musetti (6-3, 6-3) betekende voor Djokovic de start van zijn seizoen, nadat hij vorige maand Australië was uitgezet omdat hij niet gevaccineerd was. Hij kon daardoor niet meedoen aan de Australian Open.

"Ik had me geen betere terugkeer kunnen wensen. Ik ben goed ontvangen door mijn meeste collega-tennissers, die zeiden dat ze het mooi vonden dat ik weer terug ben. Dat voelt geweldig", zei Djokovic na zijn zege op Musetti.

"Ik ben daar erg dankbaar voor. Begrip en steun van mijn generatiegenoten en collega's is erg belangrijk voor me, want zij zijn degenen die ik soms vaker zie dan mijn familie. Ik hecht veel waarde aan onze band."

'Denk niet dat ik in Indian Wells speel'

Djokovic kan in Dubai meedoen omdat vaccinatie niet verplicht is in het emiraat. Dat is het wel bij het Masters-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells van begin maart, waar hij het liefst ook aan zou meedoen.

"Maar zoals het er nu voor staat, speel ik daar niet. Maar we wachten het af", aldus de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Misschien dat dingen nog veranderen in de komende weken."

Mogelijk raakt Djokovic zijn leidende positie op de wereldranglijst in de komende dagen kwijt aan Daniil Medvedev. Dat gebeurt sowieso als de Rus het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco wint.