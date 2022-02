Arantxa Rus heeft maandag verrassend de tweede ronde van het WTA-toernooi van Doha bereikt. De Nederlandse won zonder setverlies van Veronika Kudermetova, die een stuk hoger staat op de wereldranglijst.

Na een partij van 1 uur en 39 minuten versloeg Rus (WTA-66) Kudermetova met 7-6 (5) en 6-4. De Russische staat 25e op de wereldranglijst en stond vorige week nog in de finale van het WTA-toernooi in Dubai. Daarin verloor ze van Jelena Ostapenko.

De 31-jarige Rus doet als lucky loser mee aan het toernooi in Doha. De Zuid-Hollandse verloor in de kwalificaties van de Zwitserse Stefanie Vögele (2-6, 6-2, 1-6), maar werd door de organisatie alsnog toegelaten.

Rus neemt het in de volgende ronde op tegen Tereza Martincová, de nummer 42 van de wereldranglijst. De Tsjechische rekende in de eerste ronde af met de als tiende geplaatste Oekraïense Elina Svitolina: 6-7 (2), 7-5 en 7-6 (5).

Het toernooi in Doha is voor Rus het eerste WTA-optreden sinds haar uitschakeling in de eerste ronde van de Australian Open. Tussentijds speelde ze alleen een ITF-toernooi. In het Franse Grenoble reikte ze tot de kwartfinales.