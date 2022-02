Novak Djokovic heeft maandag een succesvolle rentree gemaakt op de tennisbaan. De nummer één van de wereld won bij het ATP-toernooi van Dubai ten koste van de Italiaan Lorenzo Musetti zijn eerste partij van 2022: 6-3 en 6-3.

Djokovic had een maand geleden zijn titel willen verdedigen op de Australian Open, maar een dag voor de start van het Grand Slam-toernooi werd het visum van de ongevaccineerde Serviër ingetrokken. Daarop werd hij op het vliegtuig naar huis gezet.

In Dubai geldt geen vaccinatieplicht voor mensen die het emiraat in willen, waardoor Djokovic maandag eindelijk zijn eerste partij sinds begin december kon spelen. Dat hij in de tussentijd wel stevig had doorgetraind, bleek tijdens zijn overtuigende optreden tegen Musetti.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar worstelde in de eerste set weliswaar met zijn eerste opslag, maar op de cruciale momenten sloeg hij drie breakpoints weg. Zelf wist hij in de vierde game wel de service van de nummer 58 van de wereld af te snoepen.

In de tweede set krikte Djokovic zijn niveau nog wat op en dat resulteerde in een break op love bij 1-1. Musetti kreeg in de vijfde game kansen op een rebreak, maar toen hij deze niet wist te benutten was het verzet van de Italiaan gebroken.

Novak Djokovic maakte een overtuigende indruk, Novak Djokovic maakte een overtuigende indruk, Foto: EPA

Djokovic kan nummer één-positie kwijtraken

De laatste partij van Djokovic was in december in de Davis Cup in Madrid. Er staat in zijn eerste toernooiweek van 2022 meteen veel op het spel, want hij dreigt de nummer één-positie kwijt te raken aan Daniil Medvedev.

Als de Rus het toernooi van Acapulco wint, is hij de nieuwe nummer één van de wereld. Bij een minder resultaat van Medvedev in Mexico hangt het ervan af hoe Djokovic in Dubai presteert. De 26-jarige Medvedev was nog nooit de mondiale nummer één.

De 34-jarige Djokovic kan het toernooi van Dubai voor de zesde keer winnen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Khachanov en de Australiër Alex de Minaur.