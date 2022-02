Botic van de Zandschulp heeft zich maandag vanwege een positieve coronatest terug moeten trekken voor het ATP-toernooi in Dubai. De Nederlander zou aanvankelijk dinsdag voor het eerst in actie komen.

"Helaas kan ik deze week vanwege een positieve test niet in actie komen in Dubai", aldus Van de Zandschulp op Twitter. "Ik volg op dit moment de richtlijnen die in Qatar gelden en blijf in isolatie tot ik negatief test."

Van de Zandschulp zou zijn toernooi dinsdag beginnen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. De 26-jarige Nederlander deed afgelopen week nog mee aan het ATP-toernooi van Doha, waar hij in de tweede ronde strandde.

"Ik heb helemaal geen symptomen en het gaat goed met me. Blijf veilig allemaal", aldus Van de Zandschulp, die sinds de Australian Open begin dit jaar voor het eerst tot de top vijftig van de wereld behoort.

Van de Zandschulp maakt na het toernooi in Dubai deel uit van de Nederlandse Davis Cup-selectie, die het op 4 en 5 maart in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag opneemt tegen Canada. De winnaar van die ontmoeting plaatst zich voor de Davis Cup Finals 2022.

Naast Van de Zandschulp trok de Canadees Félix Auger-Aliassime zich vanwege rugklachten maandag eveneens noodgedwongen terug voor het hardcourttoernooi in Dubai. Vijfvoudig winnaar Novak Djokovic speelt in Dubai zijn eerste officiële toernooi van het seizoen.