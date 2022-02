Tallon Griekspoor heeft ondanks zijn uitschakeling in de openingsronde van het ATP-toernooi van Marseille opnieuw vooruitgang geboekt op de wereldranglijst. De 25-jarige Noord-Hollander steeg van de 60e naar de 57e positie.

De stijging betekent voor Griekspoor opnieuw zijn hoogste notering ooit. Een jaar geleden stond hij nog 155e, waarna hij dankzij zijn internationale doorbraak grote stappen maakte op de ATP-ranglijst.

De Nederlander liet zich afgelopen week in Marseille in de eerste ronde verrassen door de Fransman Lucas Pouille, die met een wildcard was toegelaten. Botic van de Zandschulp strandde in Doha in de tweede ronde. De 26-jarige Gelderlander bleef de nummer vijftig van de wereld.

Novak Djokovic voert de ranglijst nog steeds aan, maar dat duurt wellicht niet lang meer. De veelbesproken Serviër, die deze week in Dubai alsnog aan zijn seizoen begint, kan de eerste plaats kwijtraken aan Daniil Medvedev.

Medvedev neemt de koppositie sowieso over als hij het toernooi van Acapulco wint. In alle andere gevallen is hij afhankelijk van het resultaat van Djokovic in Dubai. "Het is in zijn handen, hij verdient het om de nummer één te worden", zei Djokovic er recent over. "Als het deze week gebeurt, dan ben ik de eerste om hem te feliciteren."

In de top van de wereldranglijst vonden geen verschuivingen plaats. Datzelfde geldt bij de vrouwen, waar Arantxa Rus twee plaatsen won en op de 66e plek nog altijd de beste Nederlandse is.