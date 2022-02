Novak Djokovic is naar eigen zeggen klaar voor zijn rentree op de tennisbaan. De nummer één van de wereld speelt maandag bij het ATP-toernooi in Dubai zijn eerste wedstrijd sinds begin december.

De 34-jarige Djokovic wilde in januari meedoen aan de Australian Open, maar na een juridische strijd met de Australische overheid over zijn visum moest de ongevaccineerde Serviër een dag voor de start van het Grand Slam-toernooi vertrekken uit Australië.

Enkele weken geleden werd bekend dat Djokovic zijn rentree maakt in Dubai, waar geen vaccinatieplicht geldt voor mensen die het land in willen. "Ik heb de toernooien momenteel niet voor het uitkiezen", zei hij zondag op een persconferentie. "Waar ik welkom ben, speel ik."

"Vrijwel elke kans grijp ik, want ik tennis nog altijd heel graag en de motivatie is nog groot", vervolgde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Hier voel ik me in ieder geval heel welkom. Ook door het merendeel van de andere spelers die ik al gezien heb, werd ik goed onthaald."

Novak Djokovic tijdens de training in Dubai. Novak Djokovic tijdens de training in Dubai. Foto: EPA

Djokovic kan eerste plek op wereldranglijst kwijtraken

Djokovic kan het toernooi in Dubai voor de zesde keer op zijn naam schrijven. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, de nummer 57 van de wereld. "Ik kijk ernaar uit om weer op de baan te staan. De trainingen heb ik drie weken geleden met heel veel zin hervat."

"Ik sla nu eenmaal graag met een racket tegen een balletje. Ik had wel een doel nodig om naartoe te werken en dat vond ik hier. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben."

Voor Djokovic staat komende week ook zijn eerste plek op de wereldranglijst op het spel. Die kan hij kwijtraken aan Daniil Medvedev, die in actie komt bij het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco.

"Medvedev verdient het om de nummer één te zijn. Dat zal ooit ook gebeuren. Is het niet deze week niet, dan wel later. Ik zal de eerste zijn om hem te feliciteren."