Jean-Julien Rojer heeft zondag opnieuw een titel in het dubbelspel veroverd. De Nederlander was samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador de sterkste bij het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach.

De veertigjarige Rojer en de negen jaar jongere Arévalo, die als eerste geplaatst waren, versloegen in de finale op het hardcourt in Florida de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan met 6-2, 6-7 (5) en 10-4.

Qureshi vormde in het verleden een koppel met Rojer in het dubbelspel. In 2012 en 2013 veroverden ze samen vier titels op de ATP Tour.

Rojer en Arévalo boekten in Delray Beach hun tweede toernooizege in een week tijd. Vorige week zondag schreven ze ook het toernooi in Dallas op hun naam.

Voor Rojer betekende de ATP-titel in Delray Beach zijn 31e in zijn carrière. Hij maakt geen deel uit van de Davis Cup-selectie voor de wedstrijd tegen Canada volgende maand in Den Haag. De inzet bij die ontmoeting is een plek in de Davis Cup Finals.