Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van Doha de titel in het dubbelspel veroverd. De Nederlander was met zijn Britse partner Neal Skupski in de finale te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov en Rohan Bopanna uit India.

Koolhof en Skupski hadden het in de eerste set lastig met Shapovalov en Bopanna, maar na een eenvoudig tweede bedrijf stond er binnen anderhalf uur 7-6 (4) en 6-1 op het scorebord.

Voor de 32-jarige Koolhof is het al zijn derde titel van 2022 in het dubbelspel. In januari won hij al de toernooien van Adelaide en Melbourne. Ook die titel veroverde Koolhof met Skupski.

Op de daaropvolgende Australian Open lukte het vervolgens niet. Koolhof en de eveneens 32-jarige Skupski werden in de kwartfinales uitgeschakeld.

Koolhof staat nu op tien ATP-titels in het dubbelspel in zijn loopbaan.