Botic van de Zandschulp is er woensdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha te bereiken. De Nederlander ging in twee sets onderuit tegen de als vierde geplaatste Marin Cilic: 6-3 en 7-5.

Van de Zandschulp gaf de eerste set uit handen door een break op 3-4. De 26-jarige Veenendaler kreeg weliswaar direct daarna drie kansen om de opslagbeurt van Cilic te winnen, maar de zeven jaar oudere Kroaat bleef overeind en benutte zijn eerste setpoint.

In het tweede bedrijf leidde Van de Zandschulp door een snelle break met 5-2 en leek hij een derde set af te dwingen, maar Cilic knokte zich terug op het Qatarese hardcourt. De nummer 24 van de wereld brak de wisselvallig spelende Van de Zandschulp op 5-5 nog eens en serveerde de partij daarna simpel uit.

In Doha hoopte Van de Zandschulp zich juist te laten zien na zijn relatief vroege uitschakeling op het ABN AMRO-toernooi vorige week. De mondiale nummer vijftig liet zich in Rotterdam in de tweede ronde verrassen door de Tsjech Jirí Lehecka.

Van de Zandschulp, die in de eerste ronde in Doha nog te sterk was voor de Italiaanse qualifier Thomas Fabbiano, hoopt zich volgende week te kwalificeren voor het ATP 500-toernooi in Dubai. Op 4 en 5 maart is hij onderdeel van de Nederlandse ploeg die het voor een plek in de Davis Cup Finals opneemt tegen Canada.

Ook Tallon Griekspoor is geselecteerd voor de ontmoeting met de Canadezen in de Davis Cup. De Noord-Hollander speelt woensdagavond in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Marseille tegen de Fransman Lucas Pouille.