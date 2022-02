Als Novak Djokovic zou moeten kiezen, dan loopt de tennisser liever prijzen mis dan dat hij zich laat vaccineren tegen COVID-19. Dat zegt de nummer één van de wereld in zijn eerste interview sinds hij in januari niet mocht deelnemen aan de Australian Open.

"Ik zou bereid zijn om die prijs te betalen", zegt Djokovic tegen de BBC. De Serviër associeert zichzelf niet met de antivaccinatiebeweging, maar vindt de vrijheid om zijn eigen keuzes te maken belangrijker.

Als kind kreeg Djokovic wel vaccinaties tegen diverse ziektes. "Ik ben nooit tegen vaccinaties geweest. Maar ik ben altijd voorstander geweest van de vrijheid om te beslissen wat je in je eigen lichaam stopt."

"Dat principe is voor mij belangrijker dan wat dan ook. Ik probeer zo goed als mogelijk één te zijn met mijn lichaam", zegt hij. Djokovic heeft al jarenlang zijn eetpatroon en slaapgewoontes aangepast om als topsporter het maximale uit zijn lichaam te kunnen halen.

Djokovic sluit niet uit dat hij zich in de toekomst wel laat vaccineren. "Ik sta daar open in. We zijn collectief op zoek naar de beste manier om uit deze pandemie te komen. Ik ben daarom ook niet tegen het principe van inentingen."

Djokovic hoopt nog jaren te blijven spelen

Bij afwezigheid van Djokovic kon Rafael Nadal vorige maand op de Australian Open het recordaantal Grand Slam-titels op zijn naam zetten. De Spanjaard heeft 21 grote toernooien gewonnen, de Serviër staat net als Roger Federer op 20.

"Ik wil nog vele jaren blijven spelen", zei de 34-jarige Djokovic. Hij hoopt wel dat de vaccinatieregels in sommige landen veranderen.

Djokovic zal volgende week in Dubai zijn eerste toernooi van het jaar spelen. Aanvankelijk leek hij zonder vaccinatie in mei ook niet welkom op Roland Garros, de tweede Grand Slam van het jaar. De regels in Frankrijk werden eind januari echter versoepeld, waardoor Djokovic met zijn positieve coronatest van december wel kan spelen in Parijs.