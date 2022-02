Botic van de Zandschulp heeft maandag de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha bereikt. De Nederlander, die deze week nog vroeg strandde in Ahoy, was na ruim anderhalf uur te sterk voor de Italiaanse qualifier Thomas Fabbiano: 6-2 en 7-6 (5).

Van de Zandschulp had op het Qatarese hardcourt aanvankelijk weinig te duchten van Fabbiano, de nummer 192 van de wereld. De 26-jarige Veenendaler kwam amper in de problemen op zijn eigen service, maar werd in de tweede set op 4-3 en 6-5 toch gebroken. In de beslissende tiebreak trok Van de Zandschulp dankzij een misser van Fabbiano alsnog aan het langste eind.

In de tweede ronde wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met de als vierde geplaatste Marin Cilic. De ervaren Kroaat, de huidige nummer 24 van de wereldranglijst, kreeg een bye in de eerste ronde en hoefde zodoende niet in actie te komen.

Van de Zandschulp speelt in Doha zijn vijfde toernooi van het jaar. De huidige nummer vijftig van de wereld deed afgelopen week mee aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, waar hij zich in de tweede ronde liet verrassen door het Tsjechische talent Jirí Lehecka.

Tallon Griekspoor kiest na het ABN AMRO-toernooi voor een andere route dan landgenoot Van de Zandschulp; de nummer zestig van de wereld speelt dinsdagavond in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Marseille tegen de Fransman Lucas Pouille.

De Canadees Denis Shapovalov is de hoogstgeplaatste speler in Doha. Ook onder anderen Andy Murray en Roberto Bautista Agut zijn van de partij in de Qatarese hoofdstad.