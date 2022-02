Félix Auger-Aliassime heeft zondag in Rotterdam eindelijk zijn eerste ATP-titel gepakt. De 21-jarige Canadees rekende in de finale van het ABN AMRO-toernooi met 6-4 en 6-2 af met de als eerste geplaatste Stéfanos Tsitsipás.

Auger-Aliassime is de nummer negen van de wereld, maar wachtte nog altijd op zijn eerste ATP-titel in het enkelspel. Acht keer schopte hij het tot de finale, maar daarin ging het telkens mis. Met landgenoot Denis Shapovalov won hij begin dit jaar wel de ATP Cup.

Voor de deels gevulde tribunes in Ahoy maakte de als derde geplaatste Auger-Aliassime zondag op overtuigende wijze een einde aan de vloek. Na een uur en 18 minuten benutte hij zijn eerste wedstrijdpunt.

Auger-Aliassime was al sterk aan de partij begonnen met een vroege break en besloot de eerste set met een lovegame. Ook in de tweede set liep Tsitsipás al snel achter de feiten aan. Een gemiste forehand op 5-2 betekende het einde van de partij.

Twee jaar geleden stond Auger-Aliassime al eens in de finale in Rotterdam, maar toen hield Gaël Monfils hem van zijn eerste titel. In 2018, toen hij mocht meedoen dankzij een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajickek, was de eerste ronde direct het eindstation.

Auger-Aliassime is de opvolger van de Rus Andrey Rublev, die hij zaterdagavond in de halve eindstrijd wist te verslaan. Tsitsipás was in de halve eindstrijd te sterk voor de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp had verslagen.

Robin Haase en Matwé Middelkoop omhelzen elkaar na de gewonnen dubbelfinale. Robin Haase en Matwé Middelkoop omhelzen elkaar na de gewonnen dubbelfinale. Foto: ANP

Haase en Middelkoop pakken dubbeltitel

Robin Haase en Matwé Middelkoop veroverden eerder op de dag de titel in het dubbelspel. De Nederlanders klopten Lloyd Harris en Tim Pütz in drie sets. De 34-jarige Haase en de 38-jarige Middelkoop hadden een goed anderhalf uur nodig om via een supertiebreak de finale te winnen: 4-6, 7-6 (5) en 10-5.

Door een break in de zevende game pakten de Zuid-Afrikaan Harris en de Duitser Pütz de openingsset. De tweede set leverde aan beide kanten breaks op, maar Haase en Middelkoop waren net iets beter in de tiebreak.

Een supertiebreak moest daarop de doorslag geven. Het Nederlandse duo nam daarin een 5-0-voorsprong en gaf die marge niet meer uit handen, waardoor Haase en Middelkoop hun eerste toernooizege sinds juli 2018 boekten.

Jacco Eltingh en Paul Haarhuis waren in 1998 het laatste Nederlandse duo dat in Rotterdam de dubbeltitel veroverde. Haase en Middelkoop deden met een wildcard mee aan het toernooi.