De Amerikaanse tennissers Reilly Opelka en John Isner hebben zaterdagavond (lokale tijd) geschiedenis geschreven op het ATP-toernooi in Dallas met een tiebreak van liefst 46 punten. Het is voor het eerst sinds de oprichting van de ATP Tour in 1990 dat een tiebreak zoveel punten omvat.

Een tiebreak volgt als het in games 6-6 staat en gaat - op de supertiebreak na - tot de zeven punten. De tiebreak moet altijd met minstens twee punten verschil worden gewonnen. Servicekanonnen Opelka en Isner gingen lang gelijk op en kregen het maar niet voor elkaar om een punt op de service van de ander te winnen.

Na 26 punten zonder mini-break was het Opelka die op 23-22 met een backhandwinner de zege veiligstelde. Het was al zijn achtste matchpoint in die set. Opelka werkte op zijn beurt tien setpoints van Isner weg. De partij duurde in totaal iets meer dan twee uur: 7-6 (7) en 7-6 (22).

"Ik kwam op een punt dat ik de stand niet meer heb bijgehouden", zei de 24-jarige Opelka (ATP-23) over de historische tiebreak. "Ik zag het op een gegeven moment wel 21-21 worden en dat is iets wat ik zelf nog nooit had gezien. Maar als zoiets ooit zou kunnen gebeuren, dan is het wel in deze wedstrijd."

40 Bekijk hier het beslissende punt van langste tiebreak ooit op ATP Tour

Isner ook verantwoordelijk voor langste wedstrijd ooit

Het is niet voor het eerst dat Isner betrokken is bij een historische wedstrijd. De nu 36-jarige Amerikaan stond in 2010 in de eerste ronde van Wimbledon in totaal elf uur en vijf minuten op de baan tegenover de Fransman Nicolas Mahut, met dank aan een laatste vijfde set van in totaal 138 games (70-68).

Ook in die ontmoeting gaven beide spelers lange tijd niks weg in hun eigen servicegames. De wedstrijd moest over meerdere dagen worden verspreid en is nog altijd het langste tennisduel ooit gespeeld. Isner won die partij wel, maar ging in de tweede ronde vermoeid in drie sets ten onder tegen Thiemo de Bakker.

In Dallas mag de Amerikaan Opelka, die tegen Isner liefst 39 aces sloeg, het zondag in de finale opnemen tegen landgenoot Jenson Brooksby.