Stéfanos Tsitsipás heeft zaterdag als eerste de finale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam bereikt. De als eerste geplaatste Griek klopte de Tsjechische qualifier Jirí Lehecka met 4-6, 6-4 en 6-2. In het dubbelspel drongen Robin Haase en Matwé Middelkoop door tot de eindstrijd.

De 23-jarige Tsitsipás begon matig aan zijn partij tegen Lehecka en kwam al in de derde game een break achter. Die wist de nummer vier van de wereld niet meer weg te werken.

Ook in de tweede set bood Lehecka goed partij. De nummer 137 van de wereld, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde, hield tot en met 5-4 gelijke tred, maar werd in de tiende game gebroken en verloor dus de set.

Daarmee was het verzet van Lehecka gebroken. In de derde set leverde hij meteen zijn opslag in en op 5-2 benutte Tsitsipás op de service van zijn tegenstander zijn eerste matchpoint.

In de finale neemt Tsitsipás het op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen titelverdediger Andrey Rublev en Félix Auger-Aliassime. De Rus en de Canadees staan later op de dag tegenover elkaar in de tweede halve eindstrijd.

Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten na een supertiebreak de finale in het dubbelspel. Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten na een supertiebreak de finale in het dubbelspel. Foto: ANP

Haase en Middelkoop naar dubbelfinale

In het dubbelspel waren de 34-jarige Haase en de vier jaar oudere Middelkoop in de halve eindstrijd na een supertiebreak te sterk voor de als derde geplaatste Fransen Nicolas Mahut en Fabrice Martin na een supertiebreak: 7-6 (5), 2-6 en 10-6.

Middelkoop staat voor de tweede keer in de dubbelfinale bij het ABN AMRO-toernooi. In 2017 verloor hij met Wesley Koolhof de eindstrijd. Haase stond nog nooit in de dubbelfinale in Rotterdam.

In die eindstrijd nemen Haase en Middelkoop het zondag op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Koolhof/Neil Skupski en Lloyd Harris/Tim Pütz. Zij staan later op de avond tegenover elkaar.