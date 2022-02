Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Stéfanos Tsitsipás en Jirí Lehecka hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Daarmee zitten de nummer één, twee en drie van de plaatsingslijst bij de laatste vier, terwijl Lehecka de verrassing is van het toernooi.

De als derde geplaatste Auger-Aliassime won in de kwartfinales in twee sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 en 7-6 (4).

In de halve finale moet de 21-jarige Canadees het opnemen tegen de Russische titelverdediger Rublev, die in de laatste partij van de dag afrekende met de Hongaar Marton Fucsovics (6-4 en 6-3). Rublev is als tweede geplaatst.

Auger-Aliassime sloeg dertien aces, maar ook vier dubbele fouten. Hij maakte ook meer onnodige fouten dan zijn tegenstander, maar wel veel meer winners. Auger-Aliassime kreeg in de tweede set bij 6-5 al twee matchpoints, maar Norrie wist het op een tiebreak te laten aankomen. In die tiebreak domineerde de nummer negen van de wereldranglijst.

Stéfanos Tsitsipás is als eerste geplaatst in Ahoy. Stéfanos Tsitsipás is als eerste geplaatst in Ahoy. Foto: Pro Shots

Tsitsipás rekent af met De Minaur

De als eerste geplaatst Tsitsipás was eerder op de dag in twee sets (6-4 en 6-4) te sterk voor de Alex de Minaur. Halverwege de eerste set brak de Tsitsipás De Minaur en hij serveerde het daarna vakkundig uit. In de tweede set brak de mondiale nummer vier zijn Australische tegenstander meteen twee keer en kwam hij op 3-0.

De Minaur stribbelde met een rebreak nog wat tegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Tsitsipás, die na ongeveer anderhalf uur als winnaar van de baan stapte.

In de halve finale neemt Tsitsipás het op tegen de Tsjechische qualifier Lehecka, die eerder op de dag zijn kwartfinale in drie sets (6-3, 1-6 en 7-5) won van Lorenzo Musetti. In de eerste ronde schakelde de nummer 137 van de wereld de Canadees Denis Shapovalov uit. Daarna was Lehecka in drie sets te sterk voor Botic van de Zandschulp.