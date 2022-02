Tallon Griekspoor baalde dat hij donderdag de tweede avondpartij moest spelen op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Vanwege de geldende coronamaatregelen en de 'sluitingstijd' van 22.00 uur trad hij in de tweede ronde tegen de Hongaar Marton Fucsovics aan in een desolaat Ahoy, waar hij in twee sets (6-4 en 7-6 (4)) verloor.

"Ik was er zeker niet blij mee. Ik had ook aangevraagd eerder op de dag te spelen, al had ik om 9.00 uur 's ochtends moeten spelen", zei Griekspoor (25) na zijn nederlaag.

"De uitleg was dat er te veel grote jongens speelden vandaag. En ergens is dat begrijpelijk. Maar het hele thuisvoordeel is me ontnomen en we spelen maar één keer per jaar in Ahoy."

Volgens Griekspoor had toernooidirecteur Richard Krajicek wat meer voor zijn landgenoten moeten opkomen. "In mijn ogen wel. Botic van de Zandschulp speelde dinsdag ook zonder publiek en volgens mij had dat anders gekund", aldus Griekspoor, de mondiale nummer 62.

"Als ik deze partij had gewonnen, dan had ik vrijdag tegen Andrey Rublev weer zonder publiek moeten spelen. Dan vraag ik mezelf af: wat moet ik doen om wél met publiek te spelen?" Rublev is de titelhouder in Rotterdam en de nummer zeven van de wereld.

Griekspoor twijfelde om ABN AMRO-toernooi te laten schieten

Griekspoor gaf aan dat hij had overwogen om het toernooi van Rotterdam te laten schieten om naar Zuid-Amerika af te reizen voor een reeks graveltoernooien. "Daar heb ik lang over getwijfeld. Op gravel voel ik me toch iets prettiger, maar in Ahoy heb ik in het verleden mooie dingen gedaan. Daarom heb ik toch de voorkeur aan dit toernooi gegeven. Of ik deze beslissing meeneem in mijn keuze voor volgend jaar? Misschien wel ja."

Volgens het toernooi heeft de keuze om Griekspoor de tweede avondpartij te laten spelen ook te maken met de belangen van onder meer de uitzendgemachtigden.

Griekspoor had voor de vijfde keer een wildcard ontvangen voor het ABN AMRO-toernooi. Dit jaar wist hij voor de derde keer de eerste ronde te overleven. In 2018 verraste hij in Rotterdam de Zwitser Stan Wawrinka en een jaar later was hij te sterk voor de Rus Karen Khachanov. Vorig jaar gaf Krajicek de voorkeur aan Robin Haase.

Eerder op donderdag viel ook het doek voor Van de Zandschulp, die zijn meerdere moest erkennen in de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka. Daardoor blijft Haase voorlopig de laatste Nederlander die de kwartfinales haalde in Ahoy. Hij deed dat in 2018.