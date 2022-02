Andy Murray heeft in de achtste finales van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam niet voor een verrassing kunnen zorgen. De winnaar van 2009 had donderdag weinig in te brengen tegen Félix Auger-Aliassime: 3-6 en 4-6.

Murray zou aanvankelijk niet meedoen in Ahoy. Pas na een afmelding van nummer twee van de wereld Daniil Medvedev werd hij alsnog gestrikt door toernooidirecteur Richard Krajicek.

In de eerste ronde won de huidige nummer 95 van de wereld van Alexander Bublik. De als derde geplaatste Auger-Aliassime (ATP-9) bleek echter van een andere orde.

De 34-jarige Murray stond binnen een mum van tijd met 4-0 achter, waarna hij nog een beetje opkrabbelde. Net als in de tweede set kon de drievoudig Grand Slam-winnaar het echter geen moment echt spannend maken.

Na ruim anderhalf uur benutte Auger-Aliassime zijn tweede matchpoint met een volley. Een paar minuten eerder leek hij de zege al binnen te hebben, maar tijdens het beslissende punt verloor Murray zijn pet. Na een korte discussie ging Auger-Aliassime ermee akkoord om het punt over te spelen.

Auger-Aliassime plaatst zich dankzij de zege voor de kwartfinales, waarin hij met Cameron Norrie opnieuw een Britse tegenstander krijgt. De 21-jarige Canadees schopte het in 2020 tot de finale in Rotterdam. Gaël Monfils was daarin een maatje te groot.

Donderdagavond wordt het programma afgesloten met de partij van Tallon Griekspoor, de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. Hij strijdt met de Hongaar Márton Fucsovics om een plaats bij de laatste acht.