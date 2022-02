Botic van de Zandschulp ging naar eigen zeggen niet ten onder aan zijn rol als favoriet in de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. De Veenendaler had moeite met de omstandigheden in Ahoy en verloor in drie sets van Jirí Lehecka.

"Ik voelde niet echt druk", zei Van de Zandschulp. "Ik vond hem slecht spelen in het begin en na winst van de tweede set had ik hem in de tweede set op 2-1 moeten breaken. Vanaf daar draaide de wedstrijd om. Hij begon beter te spelen en ik minder. Ik vond de omstandigheden moeilijk. De baan is toch elke keer anders. Gedurende de week verandert een baan. Ik wist de bal niet goed te controleren en timede vaak verkeerd."

De 26-jarige Van de Zandschulp trok de eerste set met overtuiging naar zich toe en verzuimde om de laatste hoop bij de Tsjech weg te nemen. Lehecka kon bijblijven, pakte zijn kansen en liet de Nederlandse fans in Ahoy teleurgesteld achter.

"Wat ik hiervan heb geleerd? Dat een wedstrijd toch niet is gespeeld na anderhalve set. Toen dacht je bij wijze van spreken: dat doe ik wel even", vervolgde Van de Zandschulp. "En dat tegenstanders beter en anders kunnen gaan spelen. Daar moet ik me beter op gaan aanpassen."

Berusting bij Botic van de Zandschulp. Foto: ANP

'Niet de zuurste nederlaag van de afgelopen periode'

Volgens Van de Zandschulp "is de ene dag de andere niet". Waar hij dinsdagavond nog indruk maakte met een rappe zege, sloeg de vertwijfeling donderdagochtend toe. "Ik serveerde echt slecht en miste veel forehands. Omdat hij beter ging spelen moest ik meer doen met mijn slagen, maar dat lukte niet vandaag."

"In de openingsgame van de derde set gaf ik een 40-0-voorsprong lelijk weg en vervolgens liep ik achter de feiten aan. Ik had nog het geloof de wedstrijd om te kunnen draaien, maar jammer genoeg was dat niet het geval", aldus de nummer 51 van de wereld.

"Dit is niet de zuurste nederlaag van de afgelopen periode. Begin dit jaar verloor ik in Australië een keer na twee matchpoints, die was iets zuurder. Ondanks dat deze voor eigen publiek was. Toen was het voor een plek in de halve finales."

Van de Zandschulp reist nu af naar Qatar voor het ATP-toernooi van Doha. Een week later staat het toernooi van Dubai op het programma, waarna hij het begin maart in de Davis Cup in Den Haag opneemt tegen Canada.