Botic van de Zandschulp is er donderdag niet in geslaagd om voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam te bereiken. De Nederlander ging met 6-1, 4-6 en 4-6 onderuit tegen Jirí Lehecka.

De 26-jarige Van de Zandschulp begon nog sterk in Rotterdam en pakte de eerste set binnen 28 minuten. De tweede set ging tot 3-4 gelijk op, maar Lehecka had vervolgens aan één break voldoende.

Van de Zandschulp (ATP-51) werd ook in de eerste game van de derde set gebroken. Laat in de set maakte hij die achterstand ongedaan, maar vervolgens leverde hij zijn eigen service direct weer in.

Lehecka (ATP-137) neemt het in de kwartfinale op tegen Lorenzo Musetti. De Italiaanse nummer 63 van de wereldranglijst won woensdag al in zijn tweederondepartij in drie sets van Hubert Hurkacz, de nummer elf van de mondiale ranking.

Lehecka had in de eerste ronde al verrassend van Denis Shapovalov gewonnen. Van de Zandschulp won in de eerste ronde eenvoudig van de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles.

Donderdagavond komt Tallon Griekspoor nog in actie in Ahoy, tegen de Hongaar Márton Fucsovics. Hij kan de eerste Nederlander in de kwartfinales van het ABN AMRO-toernooi worden sinds Robin Haase in 2018. De Hagenaar verloor toen van Roger Federer, die uiteindelijk ook het toernooi wist te winnen.