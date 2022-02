Andy Murray heeft woensdag al laatste speler de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi bereikt. De drievoudig Grand Slam-winnaar rekende in twee sets af met Alexander Bublik uit Kazachstan.

Na een partij van ongeveer een uur en drie kwartier stond er 7-6 (6) en 6-4 op het scorebord in het voordeel van de 34-jarige Murray, die op een wildcard meedoet in Ahoy.

In de volgende ronde wacht de Schot een pittige klus, want dan speelt hij tegen Félix Auger-Aliassime. De Canadees is de nummer negen van de wereld en de nummer drie van de plaatsingslijst.

Murray zou aanvankelijk niet meedoen aan het ABN AMRO-toernooi. Na een afmelding van nummer twee van de wereld Daniil Medvedev werd de Schot alsnog gestrikt door toernooidirecteur Richard Krajicek.

In 2009 schreef Murray het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam. Hij rekende toen in de finale van het Nederlandse hardcourttoernooi af met Rafael Nadal.

Later op woensdagavond spelen de als zesde geplaatste Cameron Norrie en Karen Khachanov tegen elkaar in de tweede ronde. Met Alex De Minaur en Lorenzo Musetti zijn twee spelers al zeker van de kwartfinales.