Tallon Griekspoor neemt het donderdag in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op tegen Márton Fucsovics. De finalist van vorig jaar was woensdag in Ahoy in drie sets (3-6, 6-3 en 6-2) te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic.

Griekspoor, die het nooit eerder opnam tegen Fucsovics, had zich dinsdag al voor de tweede ronde geplaatst. Hij verraste de Rus Aslan Karatsev met 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0) na twee matchpoints overleefd te hebben.

De 29-jarige Fucsovics is de nummer 38 van de wereldranglijst. Vorig jaar verloor de Hongaar in de finale in Rotterdam van de Rus Andrey Rublev.

Griekspoor, de nummer 62 van der wereldranglijst, kwam nooit verder dan de tweede ronde op het ABN AMRO-toernooi. In 2018 en 2019 zorgde hij wel voor een stunt in de eerste ronde door respectievelijk Stan Wawrinka en Karen Khachanov te verslaan.

Botic van de Zandschulp staat donderdag ook in de tweede ronde en daarin treft hij de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka. Dinsdag rekende de Nederlander in de eerste ronde overtuigend af met de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles. Na iets meer dan een uur stond er 6-1 en 6-2 op het scorebord in het voordeel van de nummer 51 van de wereldranglijst.