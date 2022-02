Het ABN AMRO-toernooi is woensdag met Hubert Hurkacz een speler van naam kwijtgeraakt. De nummer elf van de wereld strandde in de tweede ronde. De Hongaar Márton Fucsovics won in de openingsronde en is de volgende tegenstander van Tallon Griekspoor.

Als nummer vier van de plaatsingslijst was Hurkacz duidelijk favoriet tegen Lorenzo Musetti, de nummer 63 van de wereld. Hij kon die status niet waarmaken en ging met 3-6, 7-5 en 3-6 ten onder.

Hurkacz is niet de eerste speler van naam die al vroeg is uitgeschakeld in Rotterdam. In de openingsronde gingen de als vijfde geplaatste Denis Shapovalov en de als zevende gerangschikte Aslan Karatsev al onderuit.

Alex de Minaur plaatste zich als tweede voor de kwartfinales in Rotterdam. De Australiër knokte zich langs de Amerikaan Mackenzie McDonald: 7-6 (6), 1-6 en 6-4.

Griekspoor treft Fucsovics voor het eerst

Fucsovics was eerder op de dag te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic: 3-6, 6-3 en 6-2. Hij stuit nu op Griekspoor, tegen wie hij het nog nooit heeft opgenomen. Griekspoor had zich dinsdag al voor de tweede ronde geplaatst. Hij verraste de Rus Aslan Karatsev door twee matchpoints te overleven en met 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0) te winnen.

De 29-jarige Fucsovics is de nummer 38 van de wereldranglijst. Vorig jaar verloor de Hongaar in de finale in Rotterdam van de Rus Andrey Rublev.

Griekspoor, de nummer 62 van der wereldranglijst, kwam nooit verder dan de tweede ronde op het ABN AMRO-toernooi. In 2018 en 2019 zorgde hij wel voor een stunt door respectievelijk Stan Wawrinka en Karen Khachanov te verslaan in de openingsronde.

Verder won de als derde geplaatste Félix Auger-Aliassime in de openingsronde van de Belarussische qualifier Egor Gerasimov: 3-6, 6-2 en 6-2. In de tweede ronde neemt de Canadees het op tegen de winnaar van de partij tussen Andy Murray en Alexander Bublik. Zij treffen elkaar woensdagavond.