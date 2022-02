Botic van de Zandschulp bereikte dinsdagavond voor lege tribunes overtuigend de tweede ronde van het ABN AMRO Tournament in Rotterdam. De beste tennisser van Nederland hoopt dat hij in de tweede ronde voor 22.00 uur de baan op mag.

"Ik vond het zonde om voor lege tribunes te spelen, want dit is toch wel een toernooi waar familie en vrienden bij kunnen zijn", zei Van de Zandschulp tegen RTV Utrecht. "Hopelijk is dat bij de volgende partij wel mogelijk."

Wegens coronamaatregelen dient het publiek Ahoy om 22.00 uur te verlaten. De regels werden dinsdag niet heel strak gehanteerd: het publiek mocht blijven tot de partij van Stefános Tsitsipás om 22.20 uur was afgelopen.

Maar toen Van de Zandschulp vervolgens de baan op kwam voor zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles, moesten de toeschouwers toch echt naar huis. De Veenendaler won de partij in slechts 65 minuten: 6-1 en 6-2.

"Een snel potje, waarin ik heel degelijk speelde van achteruit. Ik heb het hem elke game lastig gemaakt op zijn opslag", zei Van de Zandschulp. "Hij was voor mij vandaag een ideale tegenstander, want hij heeft weinig gratis punten gehad met zijn service."

Lege tribunes in Ahoy bij de wedstrijd van Botic van de Zandschulp. Lege tribunes in Ahoy bij de wedstrijd van Botic van de Zandschulp. Foto: ANP

Krajicek hoopt volgend jaar op volle tribunes

Door de coronamaatregelen zijn er in Ahoy dagelijks 1.250 toeschouwers welkom. Het evenement in Rotterdam had een reputatie opgebouwd op het gebied van entertainment rond de baan. Maar bij de huidige editie komt het publiek puur voor het tennis.

In 2023 hoopt toernooidirecteur Richard Krajicek weer op volle tribunes. "Vorig jaar zei ik 'eens maar nooit meer'. Laten we daar 'twee keer maar nooit meer' van maken", zei Krajicek. "Hopelijk kunnen we tijdens de vijftigste editie iedereen weer zoals gebruikelijk verwelkomen."

Van de Zandschulp komt donderdag in de tweede ronde in actie tegen de Tsjech Jiri Lehecka.