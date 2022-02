Botic van de Zandschulp heeft dinsdag overtuigend gewonnen in de openingsronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. De Nederlander overklaste zijn Spaanse tegenstander Bernabé Zapata Miralles bij vlagen.

Na iets meer dan een uur stond er 6-1 en 6-2 op het scorebord in het voordeel van Van de Zandschulp, die op voorhand als nummer 51 van de wereld al favoriet was. Qualifier Zapata Miralles is de mondiale nummer 129.

Met zijn overtuigende en gevarieerde spel voorkwam Van de Zandschulp dat het nachtwerk werd in Ahoy. Er kon pas na 22.30 uur worden begonnen, omdat Stéfanos Tsitsipás op dezelfde baan ruim 2,5 uur nodig had om zich van Alejandro Davidovich Fokina te ontdoen.

De partij tussen Van de Zandschulp en Zapata Miralles werd voor lege tribunes gespeeld. Wegens de coronaregels mogen na 22.00 uur geen toeschouwers meer aanwezig zijn, al mocht het publiek bij Tsitsipás-Davidovich Fokina bij uitzondering langer blijven zitten om die wedstrijd af te kijken.

Van de Zandschulp, die vorig jaar bij zijn debuut in Rotterdam direct verloor, treft in de kwartfinales opnieuw een qualifier. Hij neemt het op tegen de Tsjech Jirí Lehecka, die verrassend Denis Shapovalov uitschakelde.

Eerder op de dag had ook Tallon Griekspoor de openingsronde overleefd in Rotterdam, al had hij een stuk meer moeite. De Nederlander stond op het punt te verliezen van Aslan Karatsev, maar knokte zich alsnog in drie sets naar de zege.