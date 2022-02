Stéfanos Tsitsipás heeft met veel moeite zijn openingspartij op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam gewonnen. De als eerste geplaatste Griek versloeg de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in drie sets. Denis Shapovalov werd uitgeschakeld.

Tsitsipás had ruim 2,5 uur nodig om Davidovich Fokina met 7-5, 6-7 (1) en 6-4 te verslaan. Daardoor liep het programma flink uit en eindigde de wedstrijd pas na 22.00 uur, het tijdstip waarop de toeschouwers vanwege de coronamaatregelen eigenlijk Ahoy moesten verlaten.

Rond 21.50 uur maakte de stadionspeaker echter bekend dat de toeschouwers niet richting de uitgang hoefden en de partij mochten uitkijken. Die boodschap werd onder luid gejuich ontvangen. Per sessie zijn 1.250 fans welkom.

In de beslissende set sloeg Tsitsipás toe door op 3-3 zijn tweede breakpoint te benutten. Om 22.19 uur maakte de nummer vier van de wereld op eigen service dan eindelijk een einde aan de partij.

Het avondprogramma wordt afgesloten door Botic van de Zandschulp en de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Die partij zal wel voor lege tribunes plaatsvinden.

Voor Denis Shapovalov viel het doek al in de eerste ronde. Voor Denis Shapovalov viel het doek al in de eerste ronde. Foto: ANP

Shapovalov gaat verrassend onderuit

Shapovalov, die eind vorige maand in de kwartfinales van de Australian Open nog van Rafael Nadal verloor, ging in de eerste ronde onderuit. De als vijfde geplaatste Canadees liet het afweten tegen de Tsjechische qualifier Jirí Lehecka: 4-6, 4-6.

In de tweede set werd Shapovalov al in de eerste game gebroken, maar een game later brak hij Lehecka. In de vijfde game moest Shapovalov opnieuw een break afstaan, waarna Lehecka de partij naar zich toe trok.

Eerder op de dag wist titelhouder Andrey Rublev uit Rusland de openingsronde wel te overleven. De als tweede geplaatste Rus was met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Zwitser Henri Laaksonen. Rublev verloor in 72 minuten slechts zes punten op zijn eerste service en gunde de qualifier slechts één breakpoint.

Ook Tallon Griekspoor haalde de tweede ronde. De Nederlander balanceerde op de rand van uitschakeling tegen Aslan Karatsev, maar trok de partij zeer verrassend alsnog naar zich toe: 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0).