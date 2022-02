Denis Shapovalov is dinsdag direct uitgeschakeld op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. De als vijfde geplaatste Canadees verloor in twee sets van de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka: 6-4 en 6-4.

De 22-jarige Shapovalov, die eind vorige maand nog verloor van Rafael Nadal in de kwartfinales van de Australian Open, werd in de derde game van de eerste set gebroken en kwam die break niet meer te boven.

In de tweede set werd Shapovalov al in de eerste game gebroken, maar een game later brak hij Lehecka toch weer terug. In de vijfde game moest Shapovolav opnieuw een break afstaan, waarna Lehecka de partij naar zich toe trok.

Lehecka had 91 minuten nodig voor de mooiste zege uit zijn loopbaan. Hij had nog nooit een wedstrijd gewonnen op ATP-niveau. In de volgende ronde treft de Tsjech mogelijk Botic van de Zandschulp, die dinsdagavond eerst moet zien te winnen van de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles.

Titelhouder Rublev wél verder

Eerder op de dag wist titelhouder Andrey Rublev uit Rusland de openingsronde wel te overleven. De als tweede geplaatste Rus was met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Zwitser Henri Laaksonen. Rublev verloor in 72 minuten slechts zes punten op zijn eerste service en gunde de qualifier slechts één breakpoint.

Ook Tallon Griekspoor haalde de tweede ronde. De Nederlander stond op de rand van uitschakeling tegen Aslan Karatsev, maar trok de partij zeer verrassend alsnog naar zich toe: 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0).

De als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas komt dinsdagavond in actie. Hij neemt het op tegen Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje.