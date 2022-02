Tallon Griekspoor verbaasde dinsdag ook zichzelf door door de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam te halen. De Nederlander stond op de rand van uitschakeling tegen Aslan Karatsev, maar trok de partij zeer verrassend alsnog naar zich toe.

"Ik had mijn tas al zo goed als ingepakt", bekende Griekspoor na zijn overwinning van 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0). "Ik had tot 6-2, 5-2 weinig te vertellen. Hoe ik de wedstrijd heb omgedraaid, ik heb geen idee. Ik probeerde erin te blijven geloven en punt voor punt te spelen."

De nummer 62 van de wereld knokte zich in de tweede set terug van een 5-2-achterstand en was de sterkste in de tiebreak. In het derde bedrijf werd Griekspoor twee keer gebroken, maar was hij weer de beste in de beslissende tiebreak.

"Les 1 blijft altijd: blijven staan en spelen, ongeacht wat de score is. Achteraf is dat natuurlijk makkelijk praten, maar als je altijd blijft vechten, maak je de kans wel groter om met regelmaat een wedstrijd om te draaien."

Griekspoor had in zijn hoofd zijn tas al ingepakt, maar staat toch in de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. Foto: ANP

Griekspoor stuntte vaker in Rotterdam

Het is niet de eerste keer dat Griekspoor een grote naam verslaat op het toernooi in Rotterdam. In 2018 klopte hij als talent Stan Wawrinka, een jaar later schakelde hij Karen Khatchanov uit. "Dit is misschien wel de mooiste van de drie", aldus de 25-jarige tennisser. "Want Wawrinka was toen wel geblesseerd."

Voor Griekspoor komt de overwinning op Karatsev niet uit de lucht vallen. "Eerder kwamen ze echt 'out of the blue'. Nu is hooguit de manier waarop het gebeurt een stunt."

De nummer twee van Nederland hoort er nu naar eigen zeggen echt bij. "Dit is het eerste jaar dat ik denk dat er echt iets te halen valt. Ik kwam hier nu heel anders naartoe dan drie of vier jaar geleden. Al was er ook geen man overboord geweest als ik deze had verloren. Ik weet nu eenmaal dat ik dit jaar minder wedstrijden ga winnen dan vorig jaar."

Griekspoor neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Filip Krajinovic en Marton Fucsovics uit Hongarije.