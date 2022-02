Tallon Griekspoor heeft dinsdag op spectaculaire wijze de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De Nederlander knokte zich in Rotterdam uit verslagen positie terug tegen Aslan Karatsev, overleefde twee matchpoints en trok in een driesetter aan het langste eind.

De 25-jarige Griekspoor liep na een partij van 2,5 uur als winnaar naar het net in Ahoy: 2-6, 7-6 (2) en 7-6 (0). De nummer 62 van de wereld verloor de eerste set met duidelijke cijfers, maar knokte zich in het tweede bedrijf terug van een 5-2-achterstand en was de sterkste in de tiebreak.

In het derde bedrijf werd Griekspoor twee keer gebroken door Karatsev en leek hij alsnog af te stevenen op een nederlaag, maar wéér maakte de 28-jarige Rus het karwei niet af. Griekspoor overleefde op 3-5 twee matchpoints, brak Karatsev op 4-5 en verloor in de beslissende tiebreak geen enkel punt.

Met zijn zwaarbevochten zege voorkwam Griekspoor dat hij voor de tweede week op rij in de eerste ronde van een ATP-toernooi strandt. De Noord-Hollander werd vorige week in Montpellier direct uitgeschakeld door Alexander Bublik, die het Franse indoortoernooi ook op zijn naam schreef.

Tallon Griekspoor knokte zich naar de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. Tallon Griekspoor knokte zich naar de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. Foto: Getty Images

Griekspoor wacht duel met Krajinovic of Fucsovics

In Ahoy had Griekspoor het ook niet getroffen bij de loting. Karatsev, de huidige nummer veertien van de wereld, won in het afgelopen jaar drie ATP-toernooien en haalde vorig jaar de halve finales op de Australian Open. Griekspoor wacht in de tweede ronde een krachtmeting met Filip Krajinovic of Márton Fucsovics.

Griekspoor was lange tijd ongeslagen in officiële wedstrijden, maar hij zag zijn imponerende reeks van 29 zeges onlangs op de Australian Open ten einde komen. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

In het verleden kwam Griekspoor nooit verder dan de tweede ronde op het ABN AMRO-toernooi. In 2018 en 2019 zorgde hij wel voor een stunt in de eerste ronde door respectievelijk Stan Wawrinka en Karen Khachanov te verslaan.

Griekspoor werd maandagavond met Botic van de Zandschulp uitgeschakeld in het dubbelspel van het ABN AMRO-toernooi. De Veenendaler speelt dinsdagavond in de eerste ronde tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles (ATP-129).