Hubert Hurkacz heeft zich maandagavond voor de kwartfinales van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam geplaatst. De nummer elf van de wereld won zijn openingspartij zonder setverlies van oud-toernooiwinnaar Jo-Wilfried Tsonga.

Na een partij van anderhalf uur stond er 6-4 en 7-6 (7) op het scorebord in het voordeel van de 24-jarige Hurkacz, die de hooggeplaatste speler is die tot dusver in actie is gekomen in Ahoy. Tsonga won het toernooi in 2017.

Met Stéfanos Tsitsipás, Andrey Rublev en Félix Auger-Aliassime doen er drie toptienspelers mee in Rotterdam. Dat hadden er vijf moeten zijn, maar Daniil Medvedev en Jannik Sinner meldden zich onlangs af.

Later op de dag spelen de Brit Cameron Norrie en de Fransman Ugo Humbert tegen elkaar. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, de twee Nederlandse deelnemers, verschijnen dinsdag op de baan in het enkelspel.

De twee kwamen maandagmiddag samen al wel samen in actie in het dubbelspel. Ze gingen met 6-3 en 7-6 (3) ten onder tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en de Duitser Tim Pütz. Wesley Koolhof bereikte wél de tweede ronde door samen met de Brit Neal Skupski van de Russen Karen Khachanov en Rublev te winnen: 5-7, 7-5 en 10-7.

De 49e editie van het ABN AMRO-toernooi duurt tot en met zondag. Vorig jaar werd het hardcourttoernooi gewonnen door Rublev.