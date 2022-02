Juan Martín del Potro heeft zaterdag zijn afscheid als proftennisser aangekondigd. De 33-jarige Argentijn maakte op een emotionele persconferentie bekend dat hij later deze maand een punt achter zijn carrière zet.

"Ik heb veel nagedacht over deze dag en het is een van de moeilijkste boodschappen die ik moet meedelen", zei Del Potro, die op de persconferentie in tranen uitbarstte. "Ik weet dat mensen verwachten dat ik mijn rentree maak, maar dit wordt meer een afscheid dan een terugkeer. Dit is een moeilijke beslissing, maar ik wil duidelijkheid scheppen."

Eerder deze week werd bekend dat Del Potro na 2,5 jaar blessureleed zijn rentree maakt bij het ATP-toernooi in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad speelt de voormalige nummer drie van de wereld waarschijnlijk dus zijn laatste toernooi uit zijn carrière. Hij staat ook op de deelnemerslijst in Rio de Janeiro, maar liet al doorschemeren dat hij daar waarschijnlijk niet meer in actie zal komen.

Del Potro kwam in juni 2019 bij het grastoernooi van Queen's voor het laatst in actie. Daarna onderging hij maar liefst vier knieoperaties en inmiddels is hij op de wereldranglijst afgezakt naar de 757e plaats.

"Ik heb nog de kracht om door te gaan, maar mijn knie is een nachtmerrie geworden", aldus Del Potro. "Ik heb al talloze alternatieve oplossingen geprobeerd, maar niets helpt. Ik heb nog altijd geen oplossing gevonden."

'Ik wil leven zonder pijn'

"Ik kon niet stoppen met deze sport zonder een volwaardig afscheid en waar kan ik dat beter doen dan hier in Buenos Aires. Na deze week zullen we zien wat ik met mijn toekomst zal doen, maar ik wil leven als een 33-jarige en geen pijn meer hebben."

Del Potro beleefde het hoogtepunt in zijn carrière in 2009, toen hij de US Open won door in de finale Roger Federer te verrassen. Het betekende zijn enige Grand Slam-titel voor de Argentijn, die daarna regelmatig werd geteisterd door blessures.

Naast zijn titel op de US Open won Del Potro nog 21 ATP-toernooien. Ook veroverde hij in 2012 olympisch brons en in 2016 olympisch zilver. In 2018 haalde hij de finale van de US Open, waarin Novak Djokovic te sterk was.