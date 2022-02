Robin Haase is zaterdag al in de eerste kwalificatieronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament uitgeschakeld. Voor het eerst sinds 2006 ontbreekt hij daardoor in het hoofdtoernooi in Rotterdam.

In zijn vijftien deelnames in Rotterdam kwam Haase tweemaal tot de laatste acht. In 2008 en 2018 was de kwartfinale zijn eindstation in Ahoy.

Haase was zaterdag niet opgewassen tegen de Fransman Hugo Gaston: 6-1 en 7-6 (4). De Fransman is de nummer 69 van de wereld en staat bijna tweehonderd plekken boven de Nederlander (250e).

Haase is de laatste maanden bezig aan een vrije val op de wereldranglijst. De 34-jarige Hagenaar gold jarenlang als de beste Nederlandse tennisser, maar moet inmiddels Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Tim van Rijthoven boven zich dulden.

Ook De Jong en Sels onderuit

De Jong verloor zaterdag eveneens in de kwalificatie in Rotterdam van de Tsjech Jiri Lehecka: 7-6 (5) en 6-0. Ook de Nederlander Jelle Sels werd uitgeschakeld in de voorronde.

Van Rijthoven won vrijdag al wel zijn voorrondeduel. Hij speelt zondag tegen de Zwitser Henri Laaksonen om een plek in het hoofdtoernooi.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn als enige Nederlanders rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp treft een qualifier en Griekspoor neemt het op tegen de Rus Aslan Karatsev (ATP-15).

Na het terugtrekken van Australian Open-finalist Daniil Medvedev is Stéfanos Tsitsipás (ATP-4) de hoogstgeplaatste speler in Ahoy. Andere publiekstrekkers van het toernooi dat maandag begint zijn Andrey Rublev (ATP-7), Félix Auger-Aliassime (ATP-9) en Andy Murray.