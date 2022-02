Tallon Griekspoor moet het in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam opnemen tegen de Rus Aslan Karatsev, zo heeft de loting vrijdag bepaald. Botic van de Zandschulp speelt in zijn openingspartij tegen een qualifier.

Karatsev is de nummer vijftien van de wereld en haalde vorig jaar nog de halve finales van de Australian Open. Dit jaar strandde de 28-jarige Rus in de derde ronde van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Griekspoor, die met een wildcard werd toegelaten tot het hoofdtoernooi, bezet de 62e plek op de wereldranglijst. Hij trof Karatsev, die als zevende is geplaatst in Ahoy, eerder alleen twee keer op Challenger-niveau en won eenmaal.

Van de Zandschulp won nog nooit een partij in Rotterdam. Bij een zege in de eerste ronde treft de Veenendaler mogelijk de als vijfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov, die ook met een qualifier moet zien af te rekenen.

Door de afmelding van Daniil Medvedev is Stéfanos Tsitsipás de nummer één van de plaatsingslijst. De Griekse nummer vier van de wereld werd bij de loting gekoppeld aan de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Botic van de Zandschulp won nog nooit een partij in Rotterdam. Foto: Getty Images

Deelnemersveld telt drie toptienspelers

Behalve Medvedev meldden ook Jannik Sinner en tweevoudig toernooiwinnaar Gaël Monfils zich af voor het ABN AMRO-toernooi. Met Tsitsipás (4), Andrey Rublev (7) en Félix Auger-Aliassime (9) doen er nog maar drie toptienspelers mee.

Naast Griekspoor en Van de Zandschulp kan nog een aantal Nederlanders zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatsen. Daarin komen Robin Haase, Jelle Sels, Tim van Rijthoven en Jesper de Jong in actie.

Het ABN AMRO-toernooi gaat zaterdag van start met de kwalificaties en maandag begint het hoofdtoernooi. Rublev verdedigt zijn titel in Rotterdam.