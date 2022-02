Canada neemt het volgende maand in de qualifiers van de Davis Cup met een verzwakte selectie op tegen Nederland. Onder anderen topspelers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov ontbreken in de Canadese selectie.

Met Félix Auger-Aliassime (ATP-9) en Denis Shapovalov (ATP-12) moet Canada het stellen zonder de twee beste spelers van het land. De twee topspelers, die begin dit jaar met Canada de ATP Cup wonnen, haalden op de Australian Open de kwartfinales.

Ook de nummers drie en vier van Canada, Milos Raonic en Vasek Pospisil, zijn er niet bij. Canada treedt in Den Haag aan met Brayden Schnur, Steven Diez, Peter Polansky en Alexis Galarneau. Schnur is met een 239e plek op de wereldranglijst de beste Canadees.

Nederland treedt wel in de sterkste formatie aan. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen vermoedelijk de singles voor hun rekening. Ook Robin Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop behoren tot de selectie van captain Paul Haarhuis.

De winnaar van Nederland-Canada plaatst zich voor de Davis Cup Finals 2022 en de verliezer moet in september een duel in Wereldgroep I spelen voor een plek in de qualifiers in 2023. De wedstrijden tegen Canada worden gespeeld op gravel.

De partijen tussen Nederland en Canada worden op 4 en 5 maart in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag afgewerkt. De Nederlandse ploeg plaatste zich in september 2021 voor de qualifiers door Uruguay in Montevideo te verslaan.