Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn donderdag geselecteerd voor de ontmoeting met Canada in de qualifiers van de Davis Cup volgende maand. Ook Robin Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zitten erbij, terwijl Jean-Julien Rojer ontbreekt.

Nederland neemt het op 4 en 5 maart in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag op tegen Canada. De ploeg van captain Paul Haarhuis plaatste zich in september 2021 voor de qualifiers door Uruguay in Montevideo te verslaan. De veertigjarige Rojer ontbrak toen in de selectie omdat hij niet fit genoeg was.

De winnaar van Nederland-Canada plaatst zich voor de Davis Cup Finals 2022 en de verliezer moet in september een duel in Wereldgroep I spelen voor een plek in de qualifiers in 2023. De wedstrijden tegen Canada worden gespeeld op gravel.

"Ik ben erg blij dat deze jongens zich beschikbaar stellen voor het team en dat we met zo’n sterke opstelling kunnen spelen", zegt Haarhuis. "Het team heeft het afgelopen jaar qua niveau een grote stap gemaakt. We staan met Canada voor een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Davis Cup Finals."

Canada heeft met spelers als Félix Auger-Aliassime (ATP-9) en Denis Shapovalov (ATP-12) de beschikking over twee spelers in de top vijftien van de wereldranglijst. De twee talenten, die begin dit jaar met Canada de ATP Cup wonnen, haalden op de Australian Open de kwartfinales.

Daartegenover staat dat Van de Zandschulp (ATP-50) en Griekspoor (ATP-62) meermaals hebben bewezen zich te kunnen meten met gevestigde namen. Op vrijdag worden er twee enkelspelen gespeeld, gevolgd door een dubbel op zaterdag en nog eens twee enkelspelen.