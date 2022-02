Roger Federer en Rafael Nadal willen in september voor de derde keer samen meedoen aan de Laver Cup. De twee legendarische tennissers spelen dan uiteraard voor Team Europa, dat in Londen een team van spelers uit de rest van de wereld treft.

"Rafa stuurde me vorig jaar na de Laver Cup een bericht en stelde voor om te gaan dubbelen in Londen", vertelt Federer donderdag. "Ik kijk uit naar een comeback van 'Fedal' in Londen." Volgens Nadal moet hij nu alleen teamcaptain Björn Borg nog zien te overtuigen om in het dubbelspel weer voor de twee veteranen te kiezen.

Uit de woorden van Federer blijkt dat hij nog altijd vertrouwen heeft in een succesvolle terugkeer op de baan. De veertigjarige Zwitser kwam door knieproblemen niet meer in actie sinds Wimbledon 2021. De 35-jarige Nadal tobde eveneens lange tijd met blessures, maar is weer helemaal terug. Afgelopen weekend won hij op de Australian Open zijn 21e Grand Slam-titel.

Federer en Nadal deden bij de eerste editie van de Laver Cup in 2017 en in 2019 samen mee en de Zwitser was ook in 2018 van de partij. Bij hun eerste deelname stonden ze samen op de baan in het dubbelspel. Vorig jaar ontbrak zowel Federer als Nadal toen de Europese tennissers in Boston het wereldteam met 14-1 versloegen.

Team Europa, met Roger Federer en Rafael Nadal, na de Laver Cup-winst in 2019. Team Europa, met Roger Federer en Rafael Nadal, na de Laver Cup-winst in 2019. Foto: Getty Images

'De drive is er nog steeds'

Woensdag vertelde Federer dat hij in april of mei meer duidelijkheid zal geven over het moment van zijn comeback, als hij al terugkeert op de baan.

"Ik heb interessante en belangrijke maanden voor me. De drive is er nog steeds. Ik ben gemotiveerd om terug te komen", zei hij. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die afgelopen zomer geopereerd werd aan zijn knie, is afgezakt naar de dertigste plaats. Nadal is na zijn eindzege op de Australian Open de mondiale nummer vijf.

Het is nog niet duidelijk of Novak Djokovic ook openstaat voor deelname aan de Laver Cup. De nummer één van de wereld deed in 2018 voor het eerst en tot dusver voor het laatst mee. 'De Grote Drie' speelden dus nog nooit samen in Team Europa.

De Laver Cup wordt dit jaar gespeeld op 23, 24 en 25 september in Londen. Elke dag staan drie enkelpartijen en een dubbelpartij op het programma en de teams bestaan uit acht spelers.