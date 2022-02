Hoewel Rafael Nadal regelmatig benadrukt dat hij weinig waarde aan het veelbesproken Grand Slam-record hecht, is de Spanjaard erop gebrand om zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic af te troeven. De kersverse Australian Open-winnaar denkt wel dat hij in dat geval meer dan 21 titels moet veroveren.

"Ik heb geen idee hoeveel Grand Slam-toernooien ik in mijn carrière ga winnen, maar ik wil wel graag van ons drieën de meeste majors winnen. Dat is absoluut geen obsessie hoor, maar ik zou het wel heel mooi vinden", zei de 35-jarige Nadal op zijn tennisacademie op Mallorca.

De huidige nummer vijf van de wereld schreef zondag historie op de Australian Open door ten koste van Daniil Medvedev als eerste mannelijke tennisser ooit de 21e Grand Slam-titel uit zijn loopbaan te veroveren. 'Rafa' deelde het record met collega-legendes Federer en Djokovic, die niet meededen in Melbourne.

Het lijkt uitgesloten dat de nog altijd revaliderende Federer (40) nog een Grand Slam-toernooi gaat winnen in zijn carrière, maar Djokovic moet Nadal wel uit kunnen dagen. De 34-jarige Serviër is van 'De Grote Drie' het meest allround en hij won vorig jaar drie van de vier majors. Hij hoopte ook mee te doen aan de Australian Open, maar werd na een slepende procedure rondom zijn visum het land uitgezet.

'Titel op Australian Open heeft veel vertrouwen gegeven'

Nadal komt Djokovic in mei/juni mogelijk tegen op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat de Spanjaard al dertien keer won. 'The Djoker' trok vorig jaar in een spannende finale tegen Stéfanos Tsitsipás aan het langste eind. Hoe dan ook denkt Nadal dat hij nog minstens één major moet winnen om het record te kunnen behouden.

"Alles wat op mijn pad komt is welkom, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat 21 titels genoeg is. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen.", aldus Nadal, die in de aanloop naar de Australian Open nog worstelde met een voetblessure en in december besmet raakte met het coronavirus.

"Mijn titel op de Australian Open heeft me veel vertrouwen gegeven om op deze voet verder te gaan. Ik heb weer kunnen genieten op het hoogste niveau van deze sport. Dat is iets wat ik me een paar weken geleden nog moeilijk voor kon stellen."