Daniil Medvedev doet volgende week toch niet mee aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. De nummer twee van de wereldranglijst heeft zich afgemeld bij toernooidirecteur Richard Krajicek, die met Andy Murray snel een aansprekende vervanger heeft gestrikt. Ook Jo-Wilfried Tsonga is aan de deelnemerslijst toegevoegd.

De afmelding van Medvedev komt niet als een verrassing. Eerder deze week werd al bekend dat de 25-jarige Rus het mentaal zwaar heeft na zijn nederlaag tegen Rafael Nadal in de Australian Open-finale van zondag en dat hij daarom twijfelde aan deelname in Ahoy. Nu heeft hij dus definitief afgezegd.

Krajicek baalt uiteraard van de afmelding van Medvedev. "We hadden nog goede hoop dat Medvedev terug zou komen op zijn eerdere uitspraak over dat hij deelname na de verloren Australian Open-finale niet zag zitten, maar hij is dat gevoel helaas nog niet kwijt", zegt Krajicek donderdag in een persbericht. "Gelukkig hebben we lastminute met Murray een andere Grand Slam-winnaar vast kunnen leggen."

Vorig jaar deed Medvedev wel mee aan het ABN AMRO-toernooi, al had hij toen ook net de eindstrijd van de Australian Open verloren. Hij verloor vervolgens in de eerste ronde in Ahoy, waar toen vanwege de coronamaatregelen voor lege tribunes gespeeld werd. Dit jaar zijn iedere middag en avond 1.250 toeschouwers welkom.

Ook Sinner meldt zich af

US Open-winnaar Medvedev is niet de enige toptienspeler die zich donderdag afmeldde voor het ABN AMRO-toernooi. De organisatie maakte ook bekend dat de mondiale nummer tien Jannik Sinner niet meedoet. Daardoor kwam er niet alleen ruimte voor een wildcard voor de 34-jarige Murray, maar kreeg ook de twee jaar oudere Tsonga er een. Zowel Murray (2009) als Tsonga (2017) is oud-winnaar van het toernooi.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Murray werd de afgelopen jaren geteisterd door blessures en staat nu 102e op de wereldranglijst. Tsonga, vijfvoudig halvefinalist op een Grand Slam, staat 259e.

Door de afmeldingen van Medvedev en Sinner doen er nog maar drie toptienspelers mee in Ahoy: Stéfanos Tsitsipás (4), Andrey Rublev (8) en Félix Auger-Aliassime (9). De 49e editie van het ABN AMRO-toernooi begin maandag en de finale is op zondag 13 februari.