Roger Federer hoopt in april of mei meer duidelijkheid te hebben over zijn tenniscarrière. De veertigjarige Zwitser is nog altijd herstellende van zijn derde knieoperatie.

"Ik wil sterk terugkomen en alles geven wat ik heb", zei de voormalige nummer één van de wereld woensdag tijdens een videoconferentie van een van zijn sponsors. "Er komen een paar zeer interessante en belangrijke maanden aan voor me."

"Ik denk dat ik tegen april of mei veel meer zal weten. De drive is er nog steeds. Ik ben gemotiveerd om terug te komen."

In november werd al duidelijk dat Federer nog maanden zou moeten revalideren. Zijn deelname aan Wimbledon in juni en juli achtte hij toen al twijfelachtig.

Federer nog niet in staat om te rennen

Inmiddels werkt Federer aan zijn herstel, al gaat dat minder snel dan gehoopt. Hij is nog altijd niet in staat om te rennen.

"Ik ben vanochtend in de sportschool geweest en ga morgen weer. Ik werk zo hard als ik mag, ook al gaat het langzaam. Ik zou graag veel meer doen, maar de dokters en mijn team houden me een beetje tegen", aldus Federer.

Federer kwam afgelopen zomer op Wimbledon voor het laatst in actie. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar werd op het gras in Londen in de kwartfinales uitgeschakeld. Enkele weken later onderging hij voor de derde keer een operatie aan één van zijn knieën.

De afgelopen twee jaar is Federer nauwelijks in actie gekomen. Daardoor is de tennislegende afgezakt naar de dertigste plek op de wereldranglijst.