Tallon Griekspoor is maandag op het indoortoernooi in Montpellier al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in de Zuid-Franse stad van de als zesde geplaatste Alexander Bublik: 7-6 (4) en 7-6 (5).

De 25-jarige Griekspoor wist de één jaar jongere Kazach overwegend goed partij te bieden. De nummer twee van Nederland kwam in de tiebreak van de eerste set op een 3-1-voorsprong, maar pakte daarna nog maar één punt.

In het tweede bedrijf maakte Bublik direct het verschil met een break op 1-0. De wedstrijd leek gespeeld, maar Griekspoor maakte het weer spannend door op 2-4 voor het eerst de servicegame van zijn Kazachse opponent te winnen.

De nummer 62 van de wereld overleefde daarna drie matchpoints (één op 4-5 en twee op 5-6), maar dat bleek uitstel van executie. In de tiebreak kreeg Bublik een vierde matchpoint na een onnodige fout van Griekspoor en de mondiale nummer 35 maakte het na een uur en 47 minuten in stijl af met zijn twintigste ace.

Griekspoor speelde in Montpellier zijn eerste toernooi sinds de Australian Open. De geboren Haarlemmer begon in Melbourne sterk met een overwinning op Fabio Fognini, maar moest in de tweede ronde na vijf sets het hoofd buigen voor Pablo Carreño Busta. Daarmee kwam zijn imponerende zegereeks ten einde.

Botic van de Zandschulp zou ook meedoen aan het indoortoernooi in Montpellier, maar de Veenendaler koos voor een rustperiode. Hij doet volgende week wel net als Griekspoor mee aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam.