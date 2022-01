Juan Martín del Potro maakt volgende week na bijna drie jaar afwezigheid zijn rentree op de ATP Tour. De Argentijn heeft een wildcard geaccepteerd voor een graveltoernooi in Buenos Aires.

De inmiddels 33-jarige Del Potro speelde zijn laatste wedstrijd in juni 2019 op het grastoernooi van Queens in Londen, waar hij zich vanwege een breuk in zijn knieschijf afmeldde voor de achtste finales. De voormalige nummer van drie van de wereld onderging sindsdien vier knieoperaties.

Del Potro wordt al zijn hele carrière geplaagd door blessureleed en heeft daardoor niet het uiterste uit zijn loopbaan kunnen halen. Zo speelde de Argentijn in 2010 en 2014 amper toernooien vanwege een operatie aan zijn linker- en rechterpols.

Het grootste succes uit zijn loopbaan dateert van 2019, toen Del Potro de US Open op zijn naam schreef. De 'Tower of Tandil' gunde Rafael Nadal in de halve finales slechts zes games en was in de eindstrijd in een vijfsetter te sterk voor Roger Federer.

Del Potro kwam op elk Grand Slam-toernooi verder dan vierde ronde

In 2018 haalde Del Potro voor de tweede keer de finale van de US Open, maar toen was Novak Djokovic een maatje te groot. Hij haalde ook twee keer de halve finales op Roland Garros (2009 en 2018), voegde zich in 2013 bij de laatste vier op Wimbledon en is tweevoudig kwartfinalist op de Australian Open (2009 en 2012).

Door zijn absentie in de afgelopen jaren is Del Potro flink gezakt op de wereldranglijst. De 22-voudig toernooiwinnaar bezet momenteel de 757e positie. Zijn laatste titel op de ATP Tour dateert van 2018, toen hij het Masters-toernooi van Indian Wells op zijn naam schreef.

Het ATP 500-toernooi in Buenos Aires begint over een week. Del Potro, die voor het eerst sinds 2006 meedoet aan het evenement in de Argentijnse hoofdstad, wil een week later ook het graveltoernooi in Rio de Janeiro spelen.