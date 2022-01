Daniil Medvedev weet nog niet zeker of hij gaat deelnemen aan het ABN AMRO-toernooi. De nummer twee van de wereld staat op de deelnemerslijst, maar na zijn verloren Australian Open-finale van zondag tegen Rafael Nadal gaat hij er goed over nadenken of hij daadwerkelijk naar Rotterdam komt.

Volgens zijn Nederlandse manager Olivier van Lindonk zit Medvedev er "even helemaal doorheen". In de loop van deze week moet blijken of hij meedoet aan het ABN AMRO-toernooi. "We hebben het daar nog niet over gehad, dat gaan we de komende dagen doen", aldus Van Lindonk.

Medvedev was in Melbourne heel dicht bij zijn tweede Grand Slam-titel. De winnaar van de US Open won tegen Nadal de eerste twee sets, maar de 35-jarige Spanjaard knokte zich terug en besliste na bijna 5,5 uur de partij in zijn voordeel. De Spanjaard veroverde zo zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij nu alleen recordhouder is.

Vorig jaar werd Medvedev ruim een week na de verloren Australian Open-finale tegen Novak Djokovic in de eerste ronde uitgeschakeld in Ahoy, waar toen vanwege de coronamaatregelen voor lege tribunes gespeeld werd. Dit jaar zijn iedere middag en avond 1.250 toeschouwers welkom.

Nog drie spelers uit top tien op deelnemerslijst

Medvedev is een van de vier spelers uit de mondiale top tien op de deelnemerslijst van het ABN AMRO-toernooi, dat komend weekend begint. Stéfanos Tsitsipás, de nummer vier van de wereld, is na de Rus de hoogstgeplaatste speler, terwijl ook Andrey Rublev (8) en Félix Auger-Aliassime (9) meedoen in Ahoy.

Het is niet ongebruikelijk dat een topspeler zich na een zware Australian Open afmeldt voor het ABN AMRO-toernooi. In 2011 liet Djokovic op het laatste moment verstek gaan en in 2017 en 2021 kwam Nadal met een late afmelding.