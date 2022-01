Botic van de Zandschulp behoort voor het eerst tot de top vijftig van de wereld. De 26-jarige Nederlander klom maandag dankzij zijn prestaties op de Australian Open, waar hij de derde ronde haalde, zeven plekken op de mondiale ranglijst. Roger Federer zakte naar zijn laagste positie in 21 jaar.

Van de Zandschulp staat nu precies vijftigste. Hij strandde op de Australian Open tegen nummer twee van de wereld Daniil Medvedev, die zondag in een heroïsche finale de titel aan Rafael Nadal moest laten.

Een jaar geleden stond Van de Zandschulp nog 159e op de wereldranglijst. Hij brak vorig jaar door in de top van het tennis en drong de top honderd binnen door onder meer de kwartfinales van de US Open te halen.

Tallon Griekspoor bleef op de 62e plaats van de ATP-ranking staan. De landgenoot van Van de Zandschulp, die eveneens aan een opmars in het internationale tennis bezig is, bleef op de Australian Open in de tweede ronde steken.

In de top van de ATP-ranking veranderde weinig. Novak Djokovic is nog altijd de nummer één, gevolgd door Medvedev, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás en Nadal, die ondanks zijn 21e Grand Slam-titel vijfde bleef.

Federer zakt weg, ook Osaka maakt vrije val

De wegens knieproblemen al lang absente Federer leverde dertien plaatsen in en staat nu dertigste. Het is voor de tennislegende zijn laagste positie sinds januari 2001, toen hij aan het begin van zijn glansrijke carrière stond.

Bij de vrouwen leverde Naomi Osaka liefst 71 plaatsen in op de ranglijst. Ze strandde als titelverdediger in de derde ronde van de Australian Open en staat nu pas 85e, haar laagste notering sinds augustus 2016.

De WTA-ranking wordt nog altijd aangevoerd door Australian Open-winnares Ashleigh Barty. Iga Swiatek steeg van de negende naar de vierde plek. Arantxa Rus won een plaatsje en is als 64e de beste Nederlandse.