Daniil Medvedev reageerde zondag enigszins ludiek na zijn pijnlijke nederlaag tegen Rafael Nadal in de Australian Open-finale. De Rus leek op weg naar zijn tweede Grand Slam-zege, maar ging door een spectaculaire comeback van Nadal alsnog onderuit.

"Normaal gesproken zit mijn vrouw in de spelersbox, maar nu is ze er niet bij. Ze heeft thuis waarschijnlijk de televisie vernield", zei Medvedev, die naast zijn vrouw ook zijn overige familieleden bedankte. "Tenminste, als jullie nog aan het kijken zijn."

De 25-jarige Medvedev nam in de Rod Laver Arena een 2-0-voorsprong in sets en lag zo op koers voor zijn tweede Grand Slam-titel op rij. Nadal knokte zich terug in de wedstrijd en wist na een zenuwslopend slot van de vijfde set toch te winnen: 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 en 7-5.

"Het is moeilijk om na zo'n partij te kunnen praten", zei Medvedev na 5 uur en 24 minuten op de baan. "Na de wedstrijd vroeg ik Nadal ook: hoe moe ben je? Daar was ik namelijk echt benieuwd naar."

'Spel was van bizar hoog niveau'

Medvedev was lovend over Nadal, die met zijn zege in Melbourne zijn 21e Grand Slam-titel veroverde. De Spanjaard heeft nu één Grand Slam-toernooi meer gewonnen dan zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic (ieder twintig eindzeges).

"Het spel was bizar hoogstaand en hij heeft na de tweede set op geweldige wijze zijn niveau opgekrikt", zei Medvedev. "Nadal is een geweldige kampioen en ik kan niet anders dan hem te feliciteren met titel nummer 21."

Medvedev greep door de verliespartij voor de tweede keer op rij naast de eindzege op de Australian Open. Vorig seizoen ging hij in de eindstrijd onderuit tegen Djokovic. Medvedev won vorig jaar op de US Open zijn enige Grand Slam-titel.